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عربي و دولي

"العقل المُدبّر للهجمات البحرية لدى الحوثيين".. أصيب بالقصف الأميركي!

2025-03-23 | 02:07
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&quot;العقل المُدبّر للهجمات البحرية لدى الحوثيين&quot;.. أصيب بالقصف الأميركي!
"العقل المُدبّر للهجمات البحرية لدى الحوثيين".. أصيب بالقصف الأميركي!

واصل الجيش الأميركي غاراته على مواقع الحوثيين العسكرية في محافظات الحديدة، وصعدة، ومأرب، والجوف، فيما أفادت مصادر يمنية بإصابة العقل المدبر للهجمات البحرية لدى الحوثيين والمدرج على لائحة العقوبات الأميركية منصور السعادي في إحدى الغارات الأميركية ونقله إلى صنعاء للعلاج.. فمن هو؟

من هو منصور السعادي أبو سجاد؟

- قائد عسكري حوثي ينحدر من محافظة صعدة، معقل الحوثيين، وأحد أهم أذرع عبد الملك الحوثي.
- العقل المدبر للهجمات البحرية في البحر الأحمر وخليج عدن ضد السفن التجارية والعسكرية.
- سمته جماعة الحوثي رئيساً لأركان القوات البحرية لدى الحوثيين ويتخذ من الحديدة مقرا له.
- تدرب في إيران ويعمل مع فيلق القدس الإيراني والخبراء المتواجدين على الاراضي اليمنية.
- المشرف الأول على صناعة القوارب المفخخة والألغام البحرية.
- حصل على دورات عسكرية على يد ضباط حزب الله في البقاع اللبنانية.
- ادرجته الولايات المتحدة على قائمة العقوبات مع مجموعة أخرى في آذار 2021 نظراً لنشاطه في استهداف دول الجوار والسفن التجارية في المياه الدولية.
- اعتقلته السلطات اليمنية عند ضبطها السفينة الإيرانية جيهان 2012 وهي محملة بشحنة أسلحة ومواد متفجرة من إيران في طريقها إلى الحوثيين.
- أفرج عنه بعد اقتحام الحوثيين العاصمة صنعاء 2014.
"العقل المُدبّر للهجمات البحرية لدى الحوثيين".. أصيب بالقصف الأميركي!

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