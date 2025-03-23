صاروخ على مطار بن غوريون
أعلنت "القوات المسلحة اليمنية" أنها استهدفت مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي من نوع "فلسطين2"، وذلك نصرةً للشعب الفلسطيني ومساندةً لمقاومته. وأكدت أن العملية حققت هدفها بنجاح، مما أدى إلى توقف حركة الملاحة الجوية في المطار لأكثر من نصف ساعة.
وفي بيان آخر، أشارت القوات إلى أنها ردت على العدوان الأميركي الذي شن عشرات الغارات على اليمن، حيث اشتبكت مع حاملة الطائرات الأميركية "يو أس أس هاري ترومان" وعدد من القطع الحربية المعادية في البحر الأحمر باستخدام صواريخ وطائرات مسيّرة، واستمرت المواجهات لعدة ساعات.
وأكدت القوات المسلحة اليمنية استمرارها في التصدي للعدوان الغاشم، وأنها ستواصل دعم الشعب الفلسطيني، مع منع الملاحة الإسرائيلية في منطقة العمليات، حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة.