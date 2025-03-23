صاروخ على مطار بن غوريون

وفي بيان آخر، أشارت القوات إلى أنها ردت على العدوان الأميركي الذي شن عشرات الغارات على اليمن، حيث اشتبكت مع حاملة الطائرات الأميركية "يو أس أس هاري ترومان" وعدد من القطع الحربية المعادية في البحر الأحمر باستخدام صواريخ وطائرات مسيّرة، واستمرت المواجهات لعدة ساعات.

وأكدت القوات المسلحة اليمنية استمرارها في التصدي للعدوان الغاشم، وأنها ستواصل دعم الشعب الفلسطيني، مع منع الملاحة الإسرائيلية في منطقة العمليات، حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة.