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عربي و دولي

أردوغان يتخذ خطوات حازمة بعد احتجاجات إسطنبول: سنحاسب!

2025-03-25 | 02:39
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أردوغان يتخذ خطوات حازمة بعد احتجاجات إسطنبول: سنحاسب!
أردوغان يتخذ خطوات حازمة بعد احتجاجات إسطنبول: سنحاسب!

وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من يحتجون ضد سجن السياسي المعارض ، وعمدة اسطنبول أكرم إمام أوغلو ، اليوم الاثنين، بـ "إرهابيي الشوارع"، ووصف الاحتجاجات السلمية إلى حد كبير بأنها عنيفة.

وقال أردوغان إن "إرهابيي الشوارع" يهاجمون الشرطة بالحجارة والعصي والأحماض والفؤوس، مضيفا أن هذا لم يزعج حزب الشعب الجمهوري المعارض الذي يتزعمه إمام أوغلو.

وأشار إن الأحداث "سرعان ما تحولت إلى حركة عنيفة" بعد دعوات من حزب الشعب الجمهوري لمعارضة اعتقال عمدة المدينة.

أردوغان يتخذ خطوات حازمة بعد احتجاجات إسطنبول: سنحاسب!

عربي و دولي

رجب طيب أردوغان

إسطنبول

بلدية إسطنبول

تركيا

أكرم إمام أوغلو

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