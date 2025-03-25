أردوغان يتخذ خطوات حازمة بعد احتجاجات إسطنبول: سنحاسب!

وقال أردوغان إن "إرهابيي الشوارع" يهاجمون الشرطة بالحجارة والعصي والأحماض والفؤوس، مضيفا أن هذا لم يزعج حزب الشعب الجمهوري المعارض الذي يتزعمه إمام أوغلو.

وأشار إن الأحداث "سرعان ما تحولت إلى حركة عنيفة" بعد دعوات من حزب الشعب الجمهوري لمعارضة اعتقال عمدة المدينة.