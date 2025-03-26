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عربي و دولي

خلال محاولته الفرار.. اعتقال مفتي سوريا السابق أحمد بدر الدين حسون

2025-03-26 | 17:52
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خلال محاولته الفرار.. اعتقال مفتي سوريا السابق أحمد بدر الدين حسون
خلال محاولته الفرار.. اعتقال مفتي سوريا السابق أحمد بدر الدين حسون


أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأنّ الأمن العام اعتقل المفتي السابق لسوريا أحمد حسون في مطار دمشق الدولي، بعد أن حاول مغادرة البلاد إلى الأردن لإجراء عملية جراحية في عمّان.

 
وأضاف المرصد أنّ إدارة الهجرة والجوازات في المطار، ختمت جواز سفر حسون قبل اقتياده من قبل عناصر الأمن العام إلى جهة مجهولة.
 

ولد أحمد بدر الدين محمد حسون في 25 نيسان/ابريل 1949 في مدينة حلب السورية كبرى مدن الشمال السوري وعاصمة سوريا الاقتصادية. ترعرع في كنف والده الشيخ محمد أديب حسون الذي امتهن الإرشاد الديني والتدريس طوال حياته، وتعلم على يدي الشيخ محمد نبهان الحلبي وتلقى منه العلوم الدينية.

 وعقب وفاة مفتي سوريا أحمد كفتارو عُيّن حسون مفتيا عاما خلفا له عام 2005، وشارك في عضوية المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية في إيران، ومؤسسة آل البيت الملكية للفكر الإسلامي في الأردن.

 عُرف حسون طوال توليه منصب المفتي العام للجمهورية بمواقفه المؤيدة للنظام السوري والأسد واستغلاله المناسبات الدينية لدعمه والترويج وكيل المديح له.
 

خلال محاولته الفرار.. اعتقال مفتي سوريا السابق أحمد بدر الدين حسون

عربي و دولي

سوريا

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