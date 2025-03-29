الخارجية البريطانية تطالب رعاياها بمغادرة سوريا فورًا

وأوضحت الوزارة في بيان نُشر على موقعها الإلكتروني، اليوم السبت 29 آذار، أن على المواطنين البريطانيين المتواجدين في سوريا "المغادرة بأي وسيلة متاحة" في ظل تصاعد الأعمال العدائية في عدة مناطق.

وأضافت الخارجية في تحذيرها: "في حال تأثرتم بتصاعد الأعمال العدائية في سوريا، ابقوا في مكان آمن حتى تتاح لكم وسيلة مغادرة آمنة. قد تُفرض حظر تجول في بعض المناطق المتأثرة،التزموا بالإرشادات المحلية واتخذوا الحيطة والحذر".

ويأتي هذا التحذير وسط تصاعد التوترات في سوريا، حيث تشهد بعض المناطق اشتباكات عنيفة وتدهورًا أمنيًا، ما دفع الوزارة إلى تشديد تحذيراتها السابقة بشأن السفر إلى سوريا.