وثيقة سرية تكشف رؤية ترامب للاستعداد لـ "حرب محتملة" مع الصين

وتتضمن الوثيقة مقاطع مطابقة تقريباً لكلمات منشورة في تقرير صادر عن مؤسسة "هيريتج" العام الماضي حسب تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست".

وأورد التقرير أنه تم توزيع المذكرة المعروفة باسم "التوجيه الاستراتيجي المؤقت للدفاع الوطني"، والتي تحمل تصنيف "سري/غير مخصص للأجانب" في معظم أجزائها، منتصف مارس الجاري، على وزارة الدفاع ووقّعها هيغسيث وتوضح المذكرة بشكل عام، وأحياناً بلغة وصفتها "واشنطن بوست"، بأنها حزبية، كيفية تنفيذ رؤية الرئيس دونالد ترامب للاستعداد لحرب محتملة مع الصين، والدفاع عن الولايات المتحدة من التهديدات القادمة من "الجوار القريب"، بما في ذلك غرينلاند وقناة بنما.