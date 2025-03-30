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عربي و دولي

منظمة الصحة العالمية: زلزال بورما حالة طوارئ من أعلى مستوى

2025-03-30 | 17:12
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منظمة الصحة العالمية: زلزال بورما حالة طوارئ من أعلى مستوى
منظمة الصحة العالمية: زلزال بورما حالة طوارئ من أعلى مستوى

صنّفت منظمة الصحة العالمية زلزال "بورما" حالة طوارئ من أعلى مستوى، وطالبت ب"تمويل عاجل قدره ثمانية ملايين دولار لإنقاذ أرواح ومنع تفشي الأمراض خلال الأيام الثلاثين المقبلة".

وحذّرت المنظمة من "مخاطر تفاقم الإصابات بسبب محدودية القدرات الجراحية في البلاد، لافتة إلى أن الظروف التي كانت تواجهها بورما قبل الزلزال تجعل ذلك مرجّحا".

 

وقالت المنظمة في ندائها العاجل لجمع التمويل إنها "صنّفت هذه الأزمة على أنها حالة طوارئ من الدرجة الثالثة"، في إشارة إلى المستوى الأعلى لتفعيل الاستجابة للطوارئ كما نقلت "فرانس برس".

 

وكان زلزال بقوة 7,7 درجات ضرب مدينة ماندالاي في وسط بورما يوم الجمعة، أعقبته بعد دقائق هزة ارتدادية بقوة 6,7 درجات. حصد الزلزال أرواح أكثر من 1700 شخص في بورما و18 شخصا على الأقل في تايلاند.

 

ووفق المنظمة "تشير عمليات التقييم الأولية إلى أعداد كبيرة من المصابين والإصابات المتّصلة بالصدمات، مع احتياجات عاجلة للرعاية الطارئة. إمدادات الكهرباء والمياه ما زالت مقطوعة، ما يزيد من صعوبة الحصول على خدمات رعاية صحية ويفاقم مخاطر تفشي أمراض تنتقل بالمياه أو بالغذاء".

 

ولفتت المنظمة إلى "ارتفاع مخاطر العدوى والمضاعفات في حالات الإصابات المتّصلة بالصدمة، بما في ذلك الكسور والجروح ومتلازمة السحق بسبب محدودية القدرات الجراحية وعدم كفاية الوقاية من العدوى ومكافحتها".

 

وقالت منظمة الصحة العالمية إنها "بحاجة إلى ثمانية ملايين دولار للاستجابة للاحتياجات الصحية العاجلة على مدى الأيام الثلاثين المقبلة لإنقاذ الأرواح والوقاية من الأمراض وتحقيق الاستقرار واستعادة الخدمات الصحية الأساسية".

 

وأضافت "بدون تمويل فوري، سنفقد أرواحا وستتعثر الأنظمة الصحية الهشة".

 

منظمة الصحة العالمية: زلزال بورما حالة طوارئ من أعلى مستوى

عربي و دولي

زلزال

بورما

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