ترامب "غاضب جداً" من بوتين!

انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس، طرفي النزاع الروسي الأوكراني، معرباً عن إحباطه في ظل استمرار تعثر جهود استئناف محادثات وقف إطلاق النار.

واتفقت موسكو وكييف على إطار هدنة في البحر الأسود بعد محادثات مع مسؤولين أميركيين في وقت سابق هذا الأسبوع، ولكن روسيا قالت إن "الاتفاق لن يدخل حيز التنفيذ حتى يرفع حلفاء أوكرانيا بعض العقوبات".



وفي البداية، قال ترامب إنه "غاضب جداً" من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مهدداً بفرض رسوم جديدة على النفط الروسي.



وقالت المذيعة على شبكة "إن بي سي" كريستين ويلكر إن "الرئيس الأميركي اتصل بها للتعبير عن غضبه من تشكيك بوتين في مستقبل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كقائد".



ونقلت عنه تحذيره من أنه "إذا لم نتمكن، أنا وروسيا، من التوصل إلى اتفاق لوقف حمام الدم في أوكرانيا، وفي حال رأيت أن ذلك كان خطأ روسيّا، فسوف أفرض رسوما جمركية ثانوية على النفط الذي يخرج من روسيا".



وأشارت ويلكر إلى أن "ترامب قال لها إنه "كان غاضباً جداً ومنزعجاً عندما بدأ بوتين الإدلاء بتعليقات بشأن صدقية زيلينسكي وأخذ يتحدث عن قيادة جديدة في أوكرانيا".



وأشار إلى أنه سيتحدث إلى الرئيس الروسي خلال الأسبوع المقبل.