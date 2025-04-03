رئيس الوزراء الأسترالي: رسوم ترامب غير مبرّرة بتاتا
أعلن رئيس الوزراء الأوسترالي أنتوني ألبانيزي أنّ "رسوم ترامب غير مبرّرة بتاتا ومن شأنها أن تغيّر علاقة بلاده بالولايات المتّحدة".
وبعد أن فرض ترامب رسوما جمركية بنسب مختلفة على سائر شركاء بلاده التجاريين، ومن بينها أستراليا التي بلغت نسبة الرسوم على صادراتها إلى الولايات المتحدة 10 بالمئة، قال ألبانيزي إنّ "هذه الرسوم ليست غير متوقعة، لكن دعونا نكون واضحين: إنّها غير مبررة بتاتا"، مشدّدا على أنّ هذه الرسوم "ستكون لها عواقب على نظرة الأوستراليين لهذه العلاقة".