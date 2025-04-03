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عربي و دولي

تفكيك أكبر شبكة لاستغلال الأطفال الكترونيا في العالم

2025-04-03 | 01:15
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تفكيك أكبر شبكة لاستغلال الأطفال الكترونيا في العالم
تفكيك أكبر شبكة لاستغلال الأطفال الكترونيا في العالم

تمكنت السلطات الألمانية بالتعاون مع اليوروبول في تفكيك شبكة إجرامية ضخمة متخصصة في استغلال الأطفال عبر الإنترنت، بحسب ما نقلته وكالة سبوتنيك.

جاء هذا الإنجاز بعد تحقيق استمر ثلاث سنوات، تكلل بإغلاق منصة "كيدفليكس" الإلكترونية التي كانت تنشر مواد إباحية للأطفال، بحسب وسائل إعلام فرنسية.

وخلال مؤتمر صحفي عقده نائب مدير الشرطة الجنائية في بافاريا، غيدو ليمر، في مدينة ميونخ، كشف عن تفاصيل العملية.

وقد أشار إلى أن المنصة الإجرامية، التي تأسست عام 2021، كانت تستقطب ما يقرب من 1.8 مليون مستخدم من مختلف أنحاء العالم.

مضيفا أن التحقيقات أسفرت عن تحديد هويات نحو 1400 مشتبه بهم، فيما تم تنفيذ مداهمات في 31 دولة مختلفة، واصفا المحتوى الذي كانت تعرضه المنصة بأنه "فظيع وغير إنساني".

وشاركت في هذه العملية الأمنية الكبرى 38 دولة، من بينها دول أوروبية والولايات المتحدة وكندا وكولومبيا وأستراليا ونيوزيلندا، حيث ركزت الجهود الأمنية بشكل خاص على تحديد هويات الضحايا من الأطفال، حيث تم إنقاذ العديد منهم في ولايتي شمال الراين وستفاليا وبراندنبورغ الألمانيتين.

يذكر أن المنصة كانت تعمل على شبكة الإنترنت المظلم (darknet)، وقد سجلت نشاطاً كبيراً منذ أبريل/نيسان 2022، قبل أن يتم إغلاقها بشكل نهائي.

تفكيك أكبر شبكة لاستغلال الأطفال الكترونيا في العالم

عربي و دولي

ألمانيا

سبوتنك

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