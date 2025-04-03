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عربي و دولي

"موعد مرجح لضربة عسكرية على ايران".. تقرير أميركي يكشف!

2025-04-03 | 06:15
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&quot;موعد مرجح لضربة عسكرية على ايران&quot;.. تقرير أميركي يكشف!
"موعد مرجح لضربة عسكرية على ايران".. تقرير أميركي يكشف!

كشف تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، أنه "من المرجح أن توجه الولايات المتحدة وإسرائيل ضربة عسكرية لإيران خلال النصف الأول من العام الجاري، أي في غضون أقل من 3 أشهر من الآن".

وقالت الصحيفة إن "حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعربت بصراحة أكبر عن رغبتها في انضمام الولايات المتحدة إليها في هجوم على إيران".

وقدرت الاستخبارات الأميركية، وفق "واشنطن بوست"، أنه "من المرجح أن يتم خلال النصف الأول من العام الجاري".

وتحشد الولايات المتحدة قواتها في الشرق الأوسط، فيما يعتقد أنه استعراض قوة موجه إلى إيران وجماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع طهران.

وأكدت مصادر عسكرية أميركية التقارير التي تفيد أنها نشرت فرقة من القاذفات الشبحية من طراز "بي 2" في "دييغو غارسيا"، القاعدة البحرية في جزيرة بالمحيط الهندي.

ويمكن للطائرة "بي 2" حمل أكبر ذخائر خارقة للتحصينات لدى الولايات المتحدة، التي يعتقد أنها قادرة على اختراق المنشآت النووية الإيرانية تحت الأرض، بالإضافة إلى ذخائر دقيقة التوجيه وأسلحة نووية.
 
"موعد مرجح لضربة عسكرية على ايران".. تقرير أميركي يكشف!

عربي و دولي

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