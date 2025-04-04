"تصعيد وشيك قد يصل إلى ضربة جوية كبرى ضد طهران"! (ديلي مايل البريطانية)

كشفت صحيفة "ديلي ميل" Daily Mail البريطانية، عن مسؤولين أميركيين أن "تصعيد وشيك على ما يبدو"، تخطط له كل من واشنطن وإسرائيل، قد يصل إلى "ضربة جوية كبرى ضد طهران"، سيكون "خلال الأسابيع القليلة المقبلة"، والهدف سيكون "المنشآت النووية الإيرانية عبر ضربات جوية واسعة".