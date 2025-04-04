ترامب: أعتقد أن إيران تريد "محادثات مباشرة" معنا

أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، عن اعتقاده بأن إيران "تريد محادثات مباشرة" مع الولايات المتحدة.









وكان ترامب قد توعّد، في مقابلة مع شبكة "إن بي سي" الأميركية الأحد الماضي، بقصف إيران إذا استمرّت في تطوير برنامجها النووي. وقال إنه إذا رفضت طهران التفاوض على اتفاق نووي جديد، فإن "أموراً سيئة للغاية ستحدث لإيران".



في سياق آخر، قال ترامب الخميس إنه تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي مضيفاً أن بنيامين نتنياهو قد يزور الولايات المتحدة الأسبوع المقبل.



وقد نقل موقع "أكسيوس" الخميس عن مسؤول أميركي لم يكشف عن هويته قوله إن زيارة نتنياهو للبيت الأبيض ستتم على الأرجح خلال أسابيع قليلة.