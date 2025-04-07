إيران طرحت عرضاً "سخياً".. ولكن هل من رد أميركي؟

رفضت إيران إجراء مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة رداً على رسالة وجهها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مؤكدة أنها لم تتلقَّ أي رد من واشنطن بشأن التفاوض غير المباشر.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، إن بلاده لم تتلقَّ أي رد من الولايات المتحدة على اقتراحها لإجراء مفاوضات غير مباشرة، معتبراً العرض الإيراني "سخياً".



وأضاف أن سلطنة عمان تعد من أبرز الخيارات لاستضافة جولة جديدة من هذه المفاوضات. كما نبه بقائي إلى أن "النار بطبيعتها تنتشر".