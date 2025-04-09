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عربي و دولي

بزشكيان: إيران لا تسعى للانخراط بحروب مع أي دولة

2025-04-09 | 06:21
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بزشكيان: إيران لا تسعى للانخراط بحروب مع أي دولة
بزشكيان: إيران لا تسعى للانخراط بحروب مع أي دولة

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن بلاده لن تتخلى عن حقها في الدفاع عن النفس، مشدداً على أن إيران لا تسعى إلى امتلاك أسلحة نووية أو الانخراط في حروب مع أي دولة.
وفي سياق كلمة ألقاها اليوم، تطرق بزكشيان فيها إلى التحديات التي تواجه الجمهورية الإسلامية والتهديدات الخارجية.

وقال: "الأعداء اغتالوا أفضل علمائنا لمنعنا من التقدم"، مؤكداً أن "هذه المحاولات لن تثني إيران عن مواصلة طريقها نحو تحقيق التنمية والتقدم العلمي". وأضاف: "كلما اشتدت الضربات والتهديدات سنزداد صلابة وقوة وسنواجهها".

وأكد أن" بلاده كانت دائما ضحية للإرهاب، لكن هناك من يسعى إلى تشويه الحقائق عبر اتهام طهران بممارسة الإرهاب". وأوضح أن إيران "تدعم السلام والاستقرار الإقليميين، ولا تنوي الاعتداء على أي دولة، لكنها في الوقت نفسه ستتصدى لأي اعتداء بقوة وبشكل حاسم."

وشدد بزشكيان على أن" إيران لن تصبح مستعمرة للأجانب، وأن الشعب الإيراني لن يساوم على سيادته الوطنية". وقال: "لا نخشى أي تهديد ونقف بكل صمود أمام الضغوط"، داعياً الدول التي فرضت العقوبات على إيران إلى "رفعها لتحقيق الاستقرار والتعاون المتبادل".

في سياق متصل، أعلن بزشكيان أن وزير الخارجية الإيراني سيتوجه يوم السبت المقبل إلى سلطنة عمان لإجراء محادثات غير مباشرة مع الولايات المتحدة. وأكد أن" طهران تؤمن بالحوار كوسيلة لحل المشكلات،" مضيفاً: "سنواصل الطريق دون مشاكل وسنحل جميع القضايا عبر الحوار البناء".

 

بزشكيان: إيران لا تسعى للانخراط بحروب مع أي دولة

عربي و دولي

إيران

مسعود بزشكيان

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