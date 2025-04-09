بزشكيان: إيران لا تسعى للانخراط بحروب مع أي دولة

وقال: "الأعداء اغتالوا أفضل علمائنا لمنعنا من التقدم"، مؤكداً أن "هذه المحاولات لن تثني إيران عن مواصلة طريقها نحو تحقيق التنمية والتقدم العلمي". وأضاف: "كلما اشتدت الضربات والتهديدات سنزداد صلابة وقوة وسنواجهها".

وأكد أن" بلاده كانت دائما ضحية للإرهاب، لكن هناك من يسعى إلى تشويه الحقائق عبر اتهام طهران بممارسة الإرهاب". وأوضح أن إيران "تدعم السلام والاستقرار الإقليميين، ولا تنوي الاعتداء على أي دولة، لكنها في الوقت نفسه ستتصدى لأي اعتداء بقوة وبشكل حاسم."

وشدد بزشكيان على أن" إيران لن تصبح مستعمرة للأجانب، وأن الشعب الإيراني لن يساوم على سيادته الوطنية". وقال: "لا نخشى أي تهديد ونقف بكل صمود أمام الضغوط"، داعياً الدول التي فرضت العقوبات على إيران إلى "رفعها لتحقيق الاستقرار والتعاون المتبادل".

في سياق متصل، أعلن بزشكيان أن وزير الخارجية الإيراني سيتوجه يوم السبت المقبل إلى سلطنة عمان لإجراء محادثات غير مباشرة مع الولايات المتحدة. وأكد أن" طهران تؤمن بالحوار كوسيلة لحل المشكلات،" مضيفاً: "سنواصل الطريق دون مشاكل وسنحل جميع القضايا عبر الحوار البناء".