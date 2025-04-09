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عربي و دولي

تركيا: "محادثات فنية" مع إسرائيل لخفض التوتر في سوريا

2025-04-09 | 15:45
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تركيا: &quot;محادثات فنية&quot; مع إسرائيل لخفض التوتر في سوريا
تركيا: "محادثات فنية" مع إسرائيل لخفض التوتر في سوريا

صرح وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، اليوم الأربعاء، بأن بلاده تجري "محادثات فنية مع إسرائيل لخفض التوتر في سوريا عند الحاجة".

ونقلت وكالة "الأناضول" عن فيدان تصريحات انتقد فيها السياسة الإسرائيلية، قائلا إن "إسرائيل حددت استراتيجية تتمثل في عدم ترك أي شيء للإدارة الجديدة في سوريا".

وأضاف الوزير التركي أن عدم الاستقرار في بلد جار لتركيا سيؤثر عليها ويتسبب لها بأذى، محذّرا من أن أنقرة لا يمكنها البقاء صامتة إزاء ذلك، كما دعا الولايات المتحدة أن "تعيد ضبط" نتنياهو وأن ترسم إطارا له.

وأكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، يوم الجمعة الماضي، أن بلاده لا تريد أي مواجهة مع إسرائيل في سوريا، وذلك بعد أن قوضت الهجمات الإسرائيلية المتكررة على مواقع عسكرية سورية، قدرة الحكومة الجديدة على ردع التهديدات.

تركيا: "محادثات فنية" مع إسرائيل لخفض التوتر في سوريا

عربي و دولي

هاكان فيدان

إسرائيل

سوريا

تركيا

الخارجية التركية

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