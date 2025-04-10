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عربي و دولي

"العقوبات لم ولن تؤثر على البرنامج النووي".. موقف ايراني جديد!

2025-04-10 | 02:50
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&quot;العقوبات لم ولن تؤثر على البرنامج النووي&quot;.. موقف ايراني جديد!
"العقوبات لم ولن تؤثر على البرنامج النووي".. موقف ايراني جديد!

أكد رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، أن "العقوبات الدولية لم تؤثر على برنامج بلاده النووي، ولن تؤثر، نظرًا لاعتماد إيران الكامل على إمكانياتها الذاتية، وعدم حاجتها للاستيراد من الخارج".

واشار إسلامي في مقابلة مع التلفزيون الرسمي، الى اننا "نعاني من عقوبات ولا تتعاون معنا أي دولة، ولا نستطيع الحصول على مساعدات أو نقل تكنولوجيا، ومع ذلك نحقق كل ما نريده ذاتيًا"، لافتا إلى أن "التظاهر بوجود مشكلة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية هو تلاعب سياسي".

أضاف أن "إيران من بين أكبر عشر دول في العالم من حيث القدرة النووية، وتميزها يكمن في أنها تطور برنامجها رغم غياب أي دعم خارجي"، واصفاً العقوبات النووية بأنها "لا تستند إلى أي أساس قانوني".
 
 
 
"العقوبات لم ولن تؤثر على البرنامج النووي".. موقف ايراني جديد!

عربي و دولي

ايران

البرنامج النووي

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