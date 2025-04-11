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"مقترح نووي مؤقت ايراني - أميركي"؟.. إليكم ما نقله أكسيوس!

2025-04-11 | 01:29
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&quot;مقترح نووي مؤقت ايراني - أميركي&quot;؟.. إليكم ما نقله أكسيوس!
"مقترح نووي مؤقت ايراني - أميركي"؟.. إليكم ما نقله أكسيوس!

ذكر موقع أكسيوس أن "إيران تدرس مقترحاً لاتفاق نووي مؤقت قبل مواصلة المفاوضات بشأن اتفاق شامل، وذلك خلال محادثاتها مع الولايات المتحدة المقررة السبت المقبل في سلطنة عمان".

ونقل أكسيوس عن دبلوماسي أوروبي ومصدر مطلع على القضية أن "الإيرانيين يعتقدون أن التوصل إلى اتفاق نووي معقد وعالي التقنية خلال شهرين، كما يريد البيت الأبيض، أمر غير واقعي، وهم يريدون الحصول على مزيد من الوقت لتجنب التصعيد".

ويقول علي فايز، مدير مشروع إيران في مجموعة الأزمات الدولية: "يبدو أن الإيرانيين يعتقدون أن التوصل إلى اتفاق مستدام أمر غير مرجح ضمن الإطار الزمني الذي وضعه الرئيس ترامب. لذلك، قد يكون من الضروري النظر في اتفاق مؤقت كمحطة على الطريق نحو اتفاقٍ نهائي".

وأشار أكسيوس إلى أن "الاتفاق المؤقت قد يتضمن تمديد آلية العودة السريعة التي كانت جزءا من الاتفاق النووي لعام 2015، ومن المقرر أن تنتهي هذه الآلية، التي تُفعّل عقوبات مجلس الأمن الدولي على إيران في حال انتهاكها الاتفاق في أكتوبر".

كما يمكن أن يشمل الاتفاق المؤقت أيضا مطالبة إيرانية بتعليق سياسة "الضغوط القصوى" على الاقتصاد الإيراني التي تنتهجها واشنطن.

ووفقاً لأكسيوس، فإن "الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران قد يتضمن تعليق بعض أنشطة تخصيب اليورانيوم الإيرانية، وتخفيف مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 بالمئة، والسماح لمفتشي الأمم المتحدة بمزيد من الوصول إلى المنشآت النووية الإيرانية".

وقال خبراء لموقع أكسيوس إن "هذه الخطوات لن تزيد إلا قليلاً من الجدول الزمني المتاح لإيران لتطوير قنبلة نووية، لكنها قد تساعد في بناء الثقة للمفاوضات بشأن اتفاق شامل".
"مقترح نووي مؤقت ايراني - أميركي"؟.. إليكم ما نقله أكسيوس!

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