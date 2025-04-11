سلسلة غارات أميركية على صنعاء

نقلت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي أن طائرات أميركية شنت، فجر اليوم الجمعة، سلسلة غارات على العاصمة اليمنية صنعاء.

وقد استهدفت غارتان أميركيتان منطقة المعمر بمديرية همدان في العاصمة صنعاء، فيما استهدفت غارة ثالثة منطقة جبل نُقُم شرقي العاصمة، وفق إعلام جماعة الحوثي.

وجاء ذلك بعد ساعات من إعلان الجيش الأميركي أن حاملة طائرات ثانية وصلت إلى المنطقة لحماية التدفقات التجارية.

ووفقا لمسؤول عسكري أميركي، ضربت الولايات المتحدة أكثر من 100 هدف في اليمن منذ إطلاق حملتها الجوية الأخيرة ضد الحوثيين في منتصف آذار الماضي.