صفارات إنذار في تل أبيب والقدس (فيديو)

وسائل إعلام إسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب والقدس pic.twitter.com/hbvF0xdGhV
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) April 13, 2025
وسائل إعلام إسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب والقدس pic.twitter.com/hbvF0xdGhV
أكّد رئيس الإمارات محمد بن زايد، خلال استقباله الرئيس السوري أحمد الشرع في أبو ظبي، حرص بلاده على "دعم الأشقاء في سوريا لمواجهة تحديات المرحلة الانتقالية وإعادة بناء سوريا بما يلبي تطلعات شعبها نحو مستقبل يسوده الأمن والاستقرار والازدهار"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية- وام.