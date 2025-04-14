الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
14
o
البقاع
6
o
الجنوب
12
o
الشمال
14
o
جبل لبنان
9
o
كسروان
14
o
متن
14
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
16:00
يُقال "أمطار نيسان تحيي الإنسان".. صيدا قبل قليل (فيديو)
15:45
عواصف رملية تشل الحركة في العراق (فيديو)
11:58
أوجيرو تعيد الإتصالات.. وكريدية يعلق: يا حبيبي يا جنوب (صورة)
2025-04-13
مجدداً.. إحراق لافتات "عهد جديد للبنان" على طريق المطار (فيديو)
2025-04-13
هروب إسرائيليين بسبب القصف اليمني (فيديو)
عربي و دولي
حماس: نجدد تأكيد موقفنا الثابت بضرورة أن يحقق أي اتفاق وقفا دائما لإطلاق النار وانسحابا كاملا للاحتلال
2025-04-14 | 16:40
A-
A+
حماس: نجدد تأكيد موقفنا الثابت بضرورة أن يحقق أي اتفاق وقفا دائما لإطلاق النار وانسحابا كاملا للاحتلال
مقالات ذات صلة
رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري: نجدد موقف قطر الثابت في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق
الرئيس المصري يؤكد ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من لبنان
أ.ف.ب: باريس تؤكد ضرورة استبعاد حماس بالكامل عن إدارة قطاع غزة بعد الحرب
حماس: نجدد تأكيد موقفنا الثابت بضرورة أن يحقق أي اتفاق وقفا دائما لإطلاق النار وانسحابا كاملا للاحتلال
عربي و دولي
تأكيد
موقفنا
الثابت
بضرورة
اتفاق
دائما
لإطلاق
النار
وانسحابا
كاملا
للاحتلال
العودة الى الأعلى
المرصد السوري: انفجار هز مدينة اللاذقية
الخارجية الإيرانية: عراقجي سيزور موسكو قبل الخميس وسيناقش خلال الزيارة التطورات بشأن محادثات مسقط
اقرأ ايضا في عربي و دولي
16:41
الخارجية الإيرانية: زيارة غروسي لطهران مخططة مسبقا ولا علاقة لها باتفاق الجولة الأولى من محادثاتنا مع واشنطن
16:41
الخارجية الإيرانية: زيارة غروسي لطهران مخططة مسبقا ولا علاقة لها باتفاق الجولة الأولى من محادثاتنا مع واشنطن
16:41
حماس: موقفنا ثابت بالتوصل لصفقة حقيقية وبدء مسار جاد لإعادة إعمار ما دمره الاحتلال ورفع الحصار عن قطاع غزة
16:41
حماس: موقفنا ثابت بالتوصل لصفقة حقيقية وبدء مسار جاد لإعادة إعمار ما دمره الاحتلال ورفع الحصار عن قطاع غزة
16:40
حماس: ندرس بمسؤولية وطنية عالية المقترح الذي تسلمناه من الوسطاء وسنقدم ردنا عليه في أقرب وقت
16:40
حماس: ندرس بمسؤولية وطنية عالية المقترح الذي تسلمناه من الوسطاء وسنقدم ردنا عليه في أقرب وقت
يحدث الآن
عربي و دولي
16:41
الخارجية الإيرانية: زيارة غروسي لطهران مخططة مسبقا ولا علاقة لها باتفاق الجولة الأولى من محادثاتنا مع واشنطن
عربي و دولي
16:41
حماس: موقفنا ثابت بالتوصل لصفقة حقيقية وبدء مسار جاد لإعادة إعمار ما دمره الاحتلال ورفع الحصار عن قطاع غزة
عربي و دولي
16:40
حماس: نجدد تأكيد موقفنا الثابت بضرورة أن يحقق أي اتفاق وقفا دائما لإطلاق النار وانسحابا كاملا للاحتلال
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
09:31
شقيقة الراقصة دينا المنقبة تحرجها على الهواء.. اليكم ما حصل
14:46
القناة 12 الإسرائيلية: رئيس الأركان إيال زامير عقد جلسة لإحتواء أزمة رسائل الإحتجاج التي وقعها جنود الإحتياط
16:16
الخارجية الإيرانية: الجولة الثانية من المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأميركا ستعقد بسلطنة عمان السبت المقبل
16:40
حماس: ندرس بمسؤولية وطنية عالية المقترح الذي تسلمناه من الوسطاء وسنقدم ردنا عليه في أقرب وقت
16:08
ديوان نتنياهو: رئيس الوزراء يبلغ عائلات أسرى بغزة أن عمليات تفاوض مكثفة تجري حاليا لإعادة أبنائهم
2025-04-09
وفاة الفنان العراقي جواد محسن والنقابة تنعاه بتأثر
بالفيديو
بالفيديو
13:24
ملفات "بِلا حدود" رفعها رئيس الحكومة الى دمشق.. إليكم مقدمة النشرة المسائية (فيديو)
13:05
مقدمة النشرة المسائية 14-04-2025
12:20
وئام وهاب في أجرأ تصريحات عن بشار الأسد وصيدنايا والعلويين | تابعوا "بودكاست عالجديد"
2025-04-13
مقدمة النشرة المسائية 13-04-2025
2025-04-13
هنا بيروت - الحلقة الكاملة
2025-04-12
ايمن رضا عن الثمن الذي دفعه لبقائه في سوريا: كنا رهائن والاسد كان متخبي
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
02:06
ما صحة طلب الوزير شحادة استكمال الحرب ضد الحزب؟.. بيان يكشف التفاصيل!
محليات
02:06
ما صحة طلب الوزير شحادة استكمال الحرب ضد الحزب؟.. بيان يكشف التفاصيل!
عربي و دولي
05:08
المرصد السوري: انفجار هز مدينة اللاذقية
عربي و دولي
05:08
المرصد السوري: انفجار هز مدينة اللاذقية
خاص الجديد
12:20
وئام وهاب في أجرأ تصريحات عن بشار الأسد وصيدنايا والعلويين | تابعوا "بودكاست عالجديد"
خاص الجديد
12:20
وئام وهاب في أجرأ تصريحات عن بشار الأسد وصيدنايا والعلويين | تابعوا "بودكاست عالجديد"
نشرات الطقس
04:50
"أمطار خفيفة".. كيف يبدو طقس الأيام القادمة؟
نشرات الطقس
04:50
"أمطار خفيفة".. كيف يبدو طقس الأيام القادمة؟
محليات
05:55
أين أصبح ملف إعادة الإعمار؟ نائب حزب الله يكشف
محليات
05:55
أين أصبح ملف إعادة الإعمار؟ نائب حزب الله يكشف
عربي و دولي
15:24
حماس تكشف عن مقترح للتهدئة.. وتُفاجئ بأحد نصوصه
عربي و دولي
15:24
حماس تكشف عن مقترح للتهدئة.. وتُفاجئ بأحد نصوصه
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025