نتنياهو عن إقامة دولة فلسطينية: مكافأة كبيرة للإرهاب!

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، أن "إقامة دولة فلسطينية سيكون بمثابة مكافأة كبيرة للإرهاب".

وبحسب بيان صادر عن مكتبه، شدد نتنياهو في حديثه مع ماكرون على "معارضته لإقامة دولة فلسطينية" معتبرا أن "ذلك سيمثل مكافأة كبيرة للإرهاب".



وأضاف البيان أن نتنياهو ذكر لـ"الرئيس الفرنسي بأنه حتى يومنا هذا لم يقم أي مسؤول فلسطيني ـ بما في ذلك في السلطة الفلسطينية ـ بإدانة 7 أكتوبر وأن السلطة الفلسطينية يتلقون تعليمات لتدمير إسرائيل، كما يتم منح مكافآت مالية لقتلة اليهود".