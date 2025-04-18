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عربي و دولي

300 ألف دولار للخطاب الواحد.. وبايدن دون جمهور!

2025-04-18 | 04:17
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300 ألف دولار للخطاب الواحد.. وبايدن دون جمهور!
300 ألف دولار للخطاب الواحد.. وبايدن دون جمهور!

 

نقلت صحيفة نيويورك بوست عن مصدر، أن الرئيس الأميركي السابق جو بايدن يعرض منذ مغادرته منصبه خدماته كمتحدث في المناسبات مقابل 300 ألف دولار "فقط" للخطاب الواحد.

وأشار المصدر إلى أن بايدن لا يجد عادة سوى عددا قليلا من الأشخاص الراغبين في الاستماع إليه.

وقالت الصحيفة نقلا عن مصدر مطلع: "يحاول الرئيس السابق جو بايدن الحصول على 300 ألف دولار مقابل ظهور واحد للتحدث في الفعاليات. لكن هذه المحاولات لا تحظى عادة بالكثير من الاهتمام. السعر المحدد عادة لخطاب الرئيس السادس والأربعين هو 300 ألف دولار، وهو أقل بنسبة 25% من الـ400 ألف دولار التي طلبها سلفه (الرئيس الأميركي الرابع والأربعون) باراك أوباما بعد مغادرته منصبه في عام 2017. ويبقى من غير الواضح ما إذا كانت هذه التسعيرة قابلة للتفاوض".

ووفقا للمصدر، تقوم وكالة Creative Artists Agency بتمثيل الرئيس السابق، لكنها "تواجه صعوبة في تحقيق حجوزات لمشاركته في الفعاليات"، وهو أمر "ليس بالمفاجئ" حسب المصدر.

 

300 ألف دولار للخطاب الواحد.. وبايدن دون جمهور!

عربي و دولي

بايدن

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