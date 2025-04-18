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عربي و دولي

سيطرت على فالينيتينوفكا.. القوات الروسية تتقدم في دونيتسك

2025-04-18 | 06:55
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سيطرت على فالينيتينوفكا.. القوات الروسية تتقدم في دونيتسك
سيطرت على فالينيتينوفكا.. القوات الروسية تتقدم في دونيتسك

تواصل القوات الروسية تقدمها في مناطق شرق أوكرانيا، ومقاطعة دونيتسك على وجه الخصوص، حيث تمكنت من السيطرة على ثالث بلدة خلال 3 أيام.

فقد أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية تمكنت من السيطرة على بلدة فالينيتينوفكا في مقاطعة دونيتسك.
وكانت الوزارة أعلنت أمس الخميس سيطرتها على بلدة بريأوبراجينكا في مقاطعة دونيتسك، الواقعة إلى الغرب من بوكروفسك، بالقرب من حدود المقاطعة مع كل من مقاطعة زابوريجيا.
 ويوم الأربعاء، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن القوات الروسية تمكنت من السيطرة على بلدة كالينوفو في مقاطعة دونيتسك.
وجاء في بيان وزارة الدفاع: "بفضل العمليات القتالية النشطة، تمكنت وحدات من قوات مجموعة الجنوب الروسية، من تحرير بلدة كالينوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية".
 
سيطرت على فالينيتينوفكا.. القوات الروسية تتقدم في دونيتسك

عربي و دولي

دونيتسك

أوكرانيا

روسيا

فالينيتينوفكا

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