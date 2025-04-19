"حالة طبية" تجبر ترامب على إنهاء مؤتمره الصحفي (فيديو)

شهد المؤتمر الصحفي للرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، حدثا مفاجئا، في أعقاب تعرض فتاة صغيرة لحالة طبية طارئة.

وخلال مراسم أداء الدكتور محمد أوز اليمين الدستورية كمدير لمراكز الرعاية الصحية والخدمات الطبية، في المكتب البيضاوي، أغمي على فتاة صغيرة، الأمر الذي دفع ترامب لإنهاء حديثه للصحفيين الذين كانوا متواجدين في المكان.

The job never stops for Dr. Oz ... because one of his granddaughters fainted during his swearing-in ceremony at the White House -- and he got called into action!!!



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📽️: Fox News pic.twitter.com/rYwvgJbhgH — TMZ (@TMZ) April 18, 2025

ونقل موقع "سي بي إس نيوز" بيانا مقتضبا للبيت الأبيض جاء فيه: "أغمي على أحد ضيوف الدكتور أوز خلال أدائه اليمين الدستورية. يسعدنا أن نعلن أن الفتاة بخير".

وهرع الدكتور أوز الذي كان يقف خلف ترامب، إلى الفتاة الصغيرة التي نهضت بسرعة وأُخرجت من المكتب البيضاوي.

جدير بالذكر أن الدكتور أوز في منصبه الجديد سيدير برنامجي الرعاية الصحية والخدمات الطبية في الولايات المتحدة.