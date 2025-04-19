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عربي و دولي

"حالة طبية" تجبر ترامب على إنهاء مؤتمره الصحفي (فيديو)

2025-04-19 | 03:19
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&quot;حالة طبية&quot; تجبر ترامب على إنهاء مؤتمره الصحفي (فيديو)
"حالة طبية" تجبر ترامب على إنهاء مؤتمره الصحفي (فيديو)

شهد المؤتمر الصحفي للرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، حدثا مفاجئا، في أعقاب تعرض فتاة صغيرة لحالة طبية طارئة.

وخلال مراسم أداء الدكتور محمد أوز اليمين الدستورية كمدير لمراكز الرعاية الصحية والخدمات الطبية، في المكتب البيضاوي، أغمي على فتاة صغيرة، الأمر الذي دفع ترامب لإنهاء حديثه للصحفيين الذين كانوا متواجدين في المكان.
 
ونقل موقع "سي بي إس نيوز" بيانا مقتضبا للبيت الأبيض جاء فيه: "أغمي على أحد ضيوف الدكتور أوز خلال أدائه اليمين الدستورية. يسعدنا أن نعلن أن الفتاة بخير".
وهرع الدكتور أوز الذي كان يقف خلف ترامب، إلى الفتاة الصغيرة التي نهضت بسرعة وأُخرجت من المكتب البيضاوي.
جدير بالذكر أن الدكتور أوز في منصبه الجديد سيدير برنامجي الرعاية الصحية والخدمات الطبية في الولايات المتحدة.
"حالة طبية" تجبر ترامب على إنهاء مؤتمره الصحفي (فيديو)

عربي و دولي

دونالد ترامب

أميركا

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