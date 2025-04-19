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عربي و دولي

زيلينسكي يشكك في نوايا بوتين ويصف الهدنة بـ"اللعب"!

2025-04-19 | 12:05
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زيلينسكي يشكك في نوايا بوتين ويصف الهدنة بـ&quot;اللعب&quot;!
زيلينسكي يشكك في نوايا بوتين ويصف الهدنة بـ"اللعب"!

علّق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في منشور على منصة "إكس" السبت على إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن هدنة بمناسبة عيد الفصح.

وشكك زيلينسكي في جدية هدنة عيد الفصح التي أعلنها الرئيس بوتين، متّهما إياه بمحاولة "اللعب بأرواح البشر".

وجاء في منشور زيلينسكي "أما بالنسبة إلى محاولة بوتين الجديدة للعب بأرواح البشر، في هذه اللحظة تدوي صفارات الإنذار للتحذير من غارات جوية في كل أنحاء أوكرانيا".

وأضاف الرئيس الأوكراني "يبيّن (هجوم) مسيّرات شاهد في أجوائنا الموقف الحقيقي لبوتين تجاه عيد الفصح والأرواح البشرية"، من دون أن يعلن موقفه بشأن الالتزام بالهدنة المقترحة.

وكانت الخدمة الصحفية للكرملين قد نقلت عن بوتين قوله في اجتماع مع رئيس هيئة الأركان العامة فاليري غيراسيموف: "أعلن الجانب الروسي مدفوعا بالاعتبارات الإنسانية هدنة بمناسبة عيد الفصح اليوم اعتبارا من الساعة 18:00 وحتى منتصف ليل الأحد. أوجه أوامري بوقف جميع الأعمال العسكرية في هذه الفترة".

زيلينسكي يشكك في نوايا بوتين ويصف الهدنة بـ"اللعب"!

عربي و دولي

فولوديمير زيلينسكي

فلاديمير بوتين

روسيا

أوكرانيا

هدنة

حرب أوكرانيا

الكرملين

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