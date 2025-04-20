من المتوقع أن يقدم رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، رونين بار، إفادة إلى المحكمة العليا، الأحد، في إطار الطعن القانوني على قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإقالته من منصبه.

وبحسب صحيفة "هآرتس"، سيتناول بار في إفادته الانتقادات الحادة التي وُجهت له من قبل مسؤولين في الحكومة، وعلى رأسهم نتنياهو، والذي برر قراره بفقدان الثقة ببار، إضافة إلى ادعاءات بوجود تضارب في المصالح على خلفية ما يُعرف بـ"قضية تسريبات الشاباك".