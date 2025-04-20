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عربي و دولي

الصين تهدد بـ"رد حاسم" على الحروب التجارية العالمية

2025-04-20 | 02:08
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الصين تهدد بـ&quot;رد حاسم&quot; على الحروب التجارية العالمية
الصين تهدد بـ"رد حاسم" على الحروب التجارية العالمية

ذكر شيه فنغ، السفير الصيني لدى الولايات المتحدة، أن سلطات بلاده سترد باتخاذ إجراءات مضادة حاسمة إذا فرضت عليها دول أخرى رسوما جمركية وحروبا تجارية

 

وقال فنغ: "تعارض الصين بشدة أي شكل من أشكال التعريفات الجمركية أو الحرب التجارية. ويتم التمسك بذلك ليس فقط لحماية المصالح الوطنية للصين وكرامتها، بل وكذلك لحماية النظام التجاري والاقتصادي الدولي والعدالة والإنصاف الدوليين".

وأشار إلى أنه إذا فرضت دول أخرى "رسوم جمركية وحروبا تجارية" على الصين، فإن بكين سترد وستتخذ "إجراءات مضادة حاسمة".

وأضاف: "في ظروف عدم الاستقرار وعدم اليقين في العالم، تبقى الصين السوق الضخمة الواعدة أكثر في كل العالم، وتبقى كذلك القوة الدافعة الرئيسية للنمو الاقتصادي العالمي وأفضل وجهة استثمارية للمستثمرين الأجانب".

وشدد على أن تنمية وتطور بلاده تظل "فرصة مشتركة للعالم أجمع".

الصين تهدد بـ"رد حاسم" على الحروب التجارية العالمية

عربي و دولي

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