بعد وفاة البابا.. خطوات سرية خلف أسوار الفاتيكان!

1) إعلان الوفاة وكسر الخاتمأول من يتأكد من وفاة البابا هو كاردينال “الكاميرلينغو”، الذي يعلن الوفاة رسميًا، ثم يُكسر خاتم الصياد (Ring of the Fisherman) رمز السلطة البابوية.2) تسعة أيام من الحدادتدخل الكنيسة فترة “نوفندياليس” – تسعة أيام من الحداد تتخللها صلوات يومية وقداسات في بازيليك القديس بطرس، وسط أجواء من الحزن والوقار.3) الجنازة المهيبةبعد 4 إلى 6 أيام من الوفاة، تُقام جنازة البابا في ساحة القديس بطرس أو داخل البازيليك، بحضور آلاف من المؤمنين وزعماء العالم. ويُدفن في كاتدرائية القديس بطرس، ما لم يوصِ بمكان آخر، كما فعل البابا فرنسيس الذي طلب أن يُدفن في كنيسة سانتا ماريا ماجيوري.4) الكرسي الشاغرمع إعلان “Sede Vacante”، يُمنع اتخاذ أي قرارات كنسية كبرى، ويقتصر دور الكاميرلينغو على إدارة الشؤون اليومية للفاتيكان.5) العد العكسي للبابا الجديديُستدعى الكرادلة إلى روما للمشاركة في “الكونكلاف”، الذي يُعقد في كنيسة السيستينا بعد 15 إلى 20 يومًا من الوفاة، لانتخاب خليفة البابا الراحل بأغلبية الثلثين.