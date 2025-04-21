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عربي و دولي

بعد وفاة البابا.. خطوات سرية خلف أسوار الفاتيكان!

2025-04-21 | 11:04
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بعد وفاة البابا.. خطوات سرية خلف أسوار الفاتيكان!
بعد وفاة البابا.. خطوات سرية خلف أسوار الفاتيكان!

عندما يرحل رأس الكنيسة الكاثوليكية، تبدأ سلسلة من الإجراءات الدقيقة المفعمة بالرمزية والتقاليد العريقة. إليكم ما يحدث خلف جدران الفاتيكان:

1) إعلان الوفاة وكسر الخاتم
أول من يتأكد من وفاة البابا هو كاردينال “الكاميرلينغو”، الذي يعلن الوفاة رسميًا، ثم يُكسر خاتم الصياد (Ring of the Fisherman) رمز السلطة البابوية.

2) تسعة أيام من الحداد
تدخل الكنيسة فترة “نوفندياليس” – تسعة أيام من الحداد تتخللها صلوات يومية وقداسات في بازيليك القديس بطرس، وسط أجواء من الحزن والوقار.

3) الجنازة المهيبة
بعد 4 إلى 6 أيام من الوفاة، تُقام جنازة البابا في ساحة القديس بطرس أو داخل البازيليك، بحضور آلاف من المؤمنين وزعماء العالم. ويُدفن في كاتدرائية القديس بطرس، ما لم يوصِ بمكان آخر، كما فعل البابا فرنسيس الذي طلب أن يُدفن في كنيسة سانتا ماريا ماجيوري.

4) الكرسي الشاغر
مع إعلان “Sede Vacante”، يُمنع اتخاذ أي قرارات كنسية كبرى، ويقتصر دور الكاميرلينغو على إدارة الشؤون اليومية للفاتيكان.


5) العد العكسي للبابا الجديد
يُستدعى الكرادلة إلى روما للمشاركة في “الكونكلاف”، الذي يُعقد في كنيسة السيستينا بعد 15 إلى 20 يومًا من الوفاة، لانتخاب خليفة البابا الراحل بأغلبية الثلثين.
 
بعد وفاة البابا.. خطوات سرية خلف أسوار الفاتيكان!

عربي و دولي

البابا فرنسيس

الفاتيكان

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