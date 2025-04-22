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عربي و دولي

ويتكوف الى موسكو.. وجولة جديدة من المفاوضات مع بوتين

2025-04-22 | 17:19
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ويتكوف الى موسكو.. وجولة جديدة من المفاوضات مع بوتين
ويتكوف الى موسكو.. وجولة جديدة من المفاوضات مع بوتين

قال البيت الأبيض اليوم الثلاثاء إن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف سيسافر إلى موسكو هذا الأسبوع لعقد جولة جديدة من المحادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الحرب في أوكرانيا.

وعقد ويتكوف في السابق ثلاثة اجتماعات مطولة مع بوتين بشأن احتمالات إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التقى مع ويتكوف في وقت سابق من اليوم وأنهما "يرغبان في أن يعلم الجميع أن المفاوضات مستمرة"، وأن ويتكوف سيتوجه إلى روسيا في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وأضافت أن ترامب "يريد أن يرى السلام، ويريد أن تنتهي هذه الحرب"، وأنه يشعر بخيبة أمل في كل من طرفي الحرب.

وذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء أن يوري أوشاكوف مستشار السياسة الخارجية بالكرملين صرح في وقت سابق من اليوم الثلاثاء بأن ويتكوف سيزور موسكو هذا الأسبوع.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الاستعداد لانطلاق محادثات في لندن غدا الأربعاء بشأن الحرب في أوكرانيا.

وصرحت تامي بروس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية للصحفيين في إفادة صحفية منفصلة بأن الجنرال كيث كيلوج مبعوث ترامب إلى أوكرانيا سيحضر تلك الاجتماعات لأن وزير الخارجية ماركو روبيو لن يستطيع الذهاب.

وصرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الثلاثاء بأنه سيكون سعيدا بلقاء ترامب في وقت لاحق من هذا الأسبوع عندما يحضران معا جنازة البابا فرنسيس في الفاتيكان.

وقال زيلينسكي للصحفيين في كييف إن أوكرانيا ستكون مستعدة لإجراء محادثات مع روسيا بأي شكل من الأشكال بمجرد سريان وقف إطلاق النار وتوقف القتال بين كييف وقوات موسكو.

ويتكوف الى موسكو.. وجولة جديدة من المفاوضات مع بوتين

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