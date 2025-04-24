راكب يصرخ "ثعابين على الطائرة".. وهبوط اضطراري!

وكانت قد ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن الرجل الذي كان يرتدي قميصاً عليه رسومات ثعابين، بدأ يصرخ بأنه يرى ثعابين حقيقية تزحف في ممر الطائرة.

وتصاعدت الأحداث بعد ساعتين ونصف من إقلاع الرحلة المتجهة من لندن إلى مراكش، حيث استمر الراكب في الصراخ: "هناك ثعابين على الطائرة! يجب أن نهبط الآن!".

وأجبر طاقم الطائرة على تغيير مسار الرحلة رقم EZY8705 إلى مدينة فارو البرتغالية بعد أن أصبح الراكب يشكل تهديداً للطاقم والركاب.

ونقلت الصحيفة عن أحد الركاب قوله إن الرجل كان إما في حالة سكر شديدة أو تحت تأثير المخدرات، مما جعله يتوهم أشياء غير حقيقية.

وأضاف الراكب: "لقد صدق أن الثعابين المرسومة على قميصه حقيقية وتتحرك بين المقاعد".

ورغم أن الموقف قد يبدو مضحكا للبعض، إلا أن الشهود أكدوا أنه كان مرعباً بشكل خاص للأسر والأطفال على متن الرحلة.

وبعد الهبوط في فارو، استقبلت الشرطة البرتغالية الراكب المسبب للمشاكل، بينما استكملت الطائرة رحلتها إلى مراكش ووصلت في الساعة الحادية عشرة مساء، بعد تأخير وصل إلى ثماني ساعات.

وتسبب هذا الحادث في تأخير رحلة العودة من مراكش إلى لندن لأكثر من أربع ساعات.

وصرح متحدث باسم "إيزي جيت" بأن سلامة الركاب والطاقم هي الأولوية القصوى للشركة، مؤكداً أن الحادث تم التعامل معه وفق الإجراءات المتبعة.