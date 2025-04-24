لحظة الزلزال.. رجل يقفز من شرفة منزله! (فيديو)

قفز من شرفته لينجو من الموت… زلزال إسطنبول يفقد شاب تركي السيطرة#سوشال_سكاي pic.twitter.com/ID2eyS9pwg
— سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) April 23, 2025
قفز من شرفته لينجو من الموت… زلزال إسطنبول يفقد شاب تركي السيطرة#سوشال_سكاي pic.twitter.com/ID2eyS9pwg
رفعت الحكومة البريطانية العقوبات المفروضة على وزارتي الدفاع والداخلية وأجهزة المخابرات السورية، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".
اضطرت رحلة تابعة لشركة "إيزي جيت" إلى الهبوط الاضطراري في البرتغال بعدما تعرض أحد الركاب لنوبة هلوسة جعلته يتوهم وجود ثعابين داخل الطائرة.
أفاد موقع "واي نت" (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلي، أن سلاحاً قد سُرق الليلة الماضية من موقع تابع للجيش الإسرائيلي على الحدود اللبنانية. وفور الإبلاغ عن الحادثة، بدأت قوات الجيش بعمليات تفتيش في المنطقة، وتم إحصاء المعدات، ليتبيّن لاحقاً فقدان أسلحة من الموقع. وقد فُتح تحقيق في الحادثة من قبل الشرطة العسكرية.