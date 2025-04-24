لحظة الزلزال.. رجل يقفز من شرفة منزله! (فيديو)

قفز من شرفته لينجو من الموت… زلزال إسطنبول يفقد شاب تركي السيطرة#سوشال_سكاي pic.twitter.com/ID2eyS9pwg — سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) April 23, 2025

وقد شهدت مناطق متفرقة من إسطنبول لحظات من الذعر، حيث هرع السكان إلى الشوارع فور وقوع الزلزال، وسط صرخات تصاعدت من المنازل.



وأعلنت سلطات ولاية إسطنبول إصابة 151 شخصا، معظمهم نتيجة القفز من النوافذ والشرفات هربا من الزلزال الذي بلغت قوته 6.2 درجة إسطنبول وهو أحد أقوى الزلازل التي شهدتها المدينة في السنوات القليلة الماضية.



وأوضحت التقارير أن الإصابات تراوحت بين كسور ورضوض، وتم نقل المصابين إلى مستشفيات مختلفة لتلقي العلاج.



ودعت السلطات المواطنين إلى الحفاظ على الهدوء واتباع تعليمات السلامة الصادرة عن إدارة الكوارث والطوارئ.