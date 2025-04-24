هولندا تستدعي السفير الإيراني بسبب محاولتي اغتيال

وذكرت وكالة المخابرات العامة الهولندية في تقريرها السنوي الذي نشر الخميس أن رجلين ألقي القبض عليهما في حزيران 2024 بمدينة هارلم الهولندية بعد محاولة اغتيال استهدفت مواطنا إيرانيا مقيما في البلاد.

وقالت إن أحد المقبوض عليهما يشتبه أيضا بضلوعه في محاولة اغتيال السياسي الإسباني والمنتقد لإيران أليخو فيدال كوادراس في مدريد في تشرين الثاني 2023.

وأضافت: "محاولتا الاغتيال تماثلان النهج الذي تتبعه إيران منذ سنوات، وهو استخدام شبكات إجرامية في أوروبا لإسكات معارضي النظام".

واستنادا إلى معلومات مخابراتية، يرجح أن طهران مسؤولة عن محاولتي التصفية".