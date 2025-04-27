الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

عربي و دولي

الجيش المصري: جاهزون لـ "المواجهة"

2025-04-27 | 13:25
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
الجيش المصري: جاهزون لـ &quot;المواجهة&quot;
الجيش المصري: جاهزون لـ "المواجهة"

أكد المتحدث العسكري للجيش المصري، العميد أركان حرب غريب عبد الحافظ غريب، الأحد، أن الجيش يولي أهمية كبيرة لرفع كفاءته القتالية، مشددا على أنه القوات المسلحة المصرية جاهزة لمواجهة التحديات كافة.

وفي منشور له عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي بمناسبة ذكرى تحرير سيناء قال المتحدث إن هذه الذكرى ستظل مصدر فخر في تاريخ ووجدان الشعب المصري وقواته المسلحة.
وأشار المتحدث إلى أن "حرب أكتوبر المجيدة أعادت صياغة تاريخ العسكرية المصرية، بتضحيات رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه"، لافتا إلى "حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تنفيذ استراتيجية شاملة للتطوير، بدءا من تعظيم الاستفادة من الفرد المقاتل باعتباره الركيزة الأساسية لبناء جيش وطني قوي، ومرورا بمواكبة التطور السريع في نظم وأساليب القتال وتنوع مصادر التسليح، وانتهاء بامتلاك أحدث المقومات العلمية والتكنولوجية لدعم القدرات القتالية".
كما لفت المتحدث إلى "دور قوات إنفاذ القانون في مكافحة الإرهاب، باعتباره أحد أبرز التحديات التي واجهت الأمن القومي المصري خلال السنوات الماضية، إلى جانب مساهمة القوات المسلحة في دعم جهود التنمية الشاملة بشبه جزيرة سيناء والارتقاء بمستوى معيشة أهاليها".
وشدد على أن "القوات المسلحة تولي أهمية بالغة للتدريب القتالي ورفع الكفاءة القتالية من خلال التدريبات المشتركة، التي تهدف إلى تبادل الخبرات وصقل مهارات العناصر المشاركة وتنمية قدرتها على تنفيذ كافة المهام بمسارح العمليات المختلفة وفق خطط مدروسة بعناية".
وأكد المتحدث العسكري "حرص القوات المسلحة على التواصل المستمر مع وسائل الإعلام الوطني للرد على أي استفسارات وتفنيد الشائعات"، مشددا على "التزام القوات المسلحة بإمداد الرأي العام بالمعلومات الدقيقة والموثقة".
واختتم المتحدث العسكري حديثه بالتأكيد على أن "تضحيات وجهود أبطال القوات المسلحة ستظل محل تقدير من جميع أبناء الشعب المصري"، مؤكدا أن "القوات المسلحة قادرة على مواجهة أي تحديات بفضل قوة وتلاحم الشعب المصري واصطفافه خلف قيادته السياسية".

 
الجيش المصري: جاهزون لـ "المواجهة"

عربي و دولي

مصر

الجيش المصري

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الحكومة الإيرانية: 1139 مصاباً في انفجار ميناء رجائي ببندر عباس
نتنياهو في طهران؟

اقرأ ايضا في عربي و دولي

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025