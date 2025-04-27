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عربي و دولي

عقب الانفجار في ايران.. أول تعليق من خامنئي!

2025-04-27 | 14:03
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عقب الانفجار في ايران.. أول تعليق من خامنئي!
عقب الانفجار في ايران.. أول تعليق من خامنئي!

دعا المرشد الإيراني علي خامنئي، الأحد، إلى تحقيق كامل في الانفجار الذي وقع في مدينة بندر عباس جنوب إيران وأدى لمقتل وجرح العشرات.

ووجه خامنئي رسالة أعرب فيها عن بالغ أسفه وحزنه لما وقع، داعياً السلطات الأمنية والقضائية إلى التحقيق الكامل في الحادث وكشف أي حالات إهمال أو تعمد قد تكون وراء الكارثة، ومحاسبة المسؤولين وفق القوانين المرعية.

وشدد خامنئي في رسالته على "وجوب قيام المسؤولين الأمنيين والقضائيين بإجراء تحقيق دقيق لاكتشاف أي تقصير أو سوء إدارة أو تعمد أدى إلى وقوع الحادث".

كما أكد "أن التعامل مع مثل هذه الحوادث يجب أن يكون بمنتهى الجدية والمسؤولية لمنع تكرارها مستقبلا".

وأضاف: "يجب على جميع المسؤولين أن يعتبروا أنفسهم مسؤولين عن منع الحوادث المأساوية والمدمرة".
 
 
 
 
عقب الانفجار في ايران.. أول تعليق من خامنئي!

عربي و دولي

علي خامنئي

ايران

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