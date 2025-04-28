رفضاً للتجنيد العسكري.. إحتجاجات حاشدة للحريديم وسط إسرائيل (فيديو)

قالت منظمة أوروبية معنية بحقوق الإنسان الاثنين إن المهاجرين العاملين في قبرص يجب أن يحصلوا على نفس الحقوق التي يتمتع بها القبارصة ومواطنو الاتحاد الأوروبي، محذرة من أن أولئك الذين يتقاضون أجورا زهيدة ويعملون لساعات طويلة معرضون للاستغلال والإتجار بالبشر.