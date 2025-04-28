رفضاً للتجنيد العسكري.. إحتجاجات حاشدة للحريديم وسط إسرائيل (فيديو)

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A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
شهدت إسبانيا والبرتغال وجزء من جنوب فرنسا الإثنين انقطاعا شاملا للتيار الكهربائي لم يحدد سببه بعد أثر على ملايين الأشخاص، وفقا لمشغلي شبكات الكهرباء.
قالت منظمة أوروبية معنية بحقوق الإنسان الاثنين إن المهاجرين العاملين في قبرص يجب أن يحصلوا على نفس الحقوق التي يتمتع بها القبارصة ومواطنو الاتحاد الأوروبي، محذرة من أن أولئك الذين يتقاضون أجورا زهيدة ويعملون لساعات طويلة معرضون للاستغلال والإتجار بالبشر.