باكستان تعلن إسقاط طائرة هندية.. هل ينزلق الوضع الأمني؟

أعلن الجيش الباكستاني، الثلاثاء، إسقاط طائرة تجسس مسيرة هندية على طول خط السيطرة الفاصل في إقليم كشمير المتنازع عليه، بحسب ما نقلته وكالة "بلومبرغ" للأنباء عن التلفزيون الباكستاني الحكومي.

وذكر التقرير، نقلاً عن مصادر أمنية باكستانية لم يتم الكشف عن هويتها، أن الطائرة المسيرة اخترقت خط السيطرة، وهو الخط الفاصل بين المناطق التي تسيطر عليها كل من باكستان والهند في كشمير، الإقليم الذي تتنازع عليه الدولتان منذ عقود.

ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد التوتر بين الجارتين النوويتين عقب الهجوم الذي استهدف سائحين في الشطر الخاضع للسيطرة الهندية من كشمير الأسبوع الماضي، والذي أسفر عن سقوط ضحايا.

وعلى إثر الحادث، شددت الهند الإجراءات الأمنية، بما في ذلك إغلاق أكثر من نصف الوجهات السياحية في المنطقة.

وتزايدت الدعوات داخل الهند خلال الأيام الماضية لمطالبة الحكومة باتخاذ إجراءات صارمة ضد باكستان، وسط مخاوف من انزلاق الوضع الأمني إلى تصعيد أوسع في الإقليم الحساس.

وتُعتبر كشمير واحدة من أكثر بؤر النزاع توترًا في جنوب آسيا، حيث خاضت الهند وباكستان 3 حروب منذ استقلالهما عام 1947، معظمها بسبب النزاع حول هذا الإقليم الجبلي الاستراتيجي.