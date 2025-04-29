"سوريا تتفكك وضربة قاسية لحزب الله ولا نووي لدى ايران".. هكذا ستوقف اسرائيل حربها!

اشار وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش٬ الى ان "الحرب ستنتهي عندما تكون سوريا قد تفككت، وحزب الله تلقى ضربة قاسية، وإيران باتت بلا تهديد نووي، وغزة مطهرة من "حماس"، ومئات الآلاف من سكان غزة في طريقهم إلى دول أخرى، والاسرى قد عادوا، بعضهم إلى منازلهم، وآخرون إلى قبورهم في إسرائيل، وإسرائيل ستخرج من هذه المرحلة أقوى وأكثر ازدهارا".