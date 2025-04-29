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عربي و دولي

منخفض جوي.. وقرار بتعطيل الدراسة!

2025-04-29 | 13:45
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منخفض جوي.. وقرار بتعطيل الدراسة!
منخفض جوي.. وقرار بتعطيل الدراسة!

تزامناً مع تعرض مصر لمنخفض جوي صحراوي، أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، خريطة تحذيرية لحالة الطقس غداً.

حيث نبهت من عاصفة ترابية وسرعة رياح تتراوح من 70 لـ80 كلم/الساعة، لافتة إلى رؤية أفقية أقل من 500 متر على محافظات مطروح، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، وسوهاج، وقنا، وجنوب وشرق القاهرة، والجيزة، والسويس.

كما أضافت أن يوم غد سيشهد نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة، مردفة أن سرعة الرياح ستتراوح من 40 إلى 60 كلم/الساعة، والرؤية الأفقية أقل من 1000 متر على محافظات الوجه البحري والأقصر وأسوان.

تعطيل الدراسة
من جانبها، قررت الحكومة المصرية تعطيل الدراسة غدا في كافة المحافظات نظرا لسوء الأحوال الجوية.

وأصدر محمد عبد اللطيف، وزير التعليم، اليوم الثلاثاء، قرارا باعتبار غد الأربعاء إجازة بكافة المدارس على مستوى الجمهورية، وذلك حرصا على سلامة الطلاب نظرا لسوء الأحوال الجوية المتوقعة.
 
 
 

منخفض جوي.. وقرار بتعطيل الدراسة!

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