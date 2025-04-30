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عربي و دولي

السفارة الأميركية: الجنرال ليني سيعمل بشكل وثيق مع الجيش اللبناني

2025-04-30 | 08:31
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السفارة الأميركية: الجنرال ليني سيعمل بشكل وثيق مع الجيش اللبناني
السفارة الأميركية: الجنرال ليني سيعمل بشكل وثيق مع الجيش اللبناني

أصدرت السفارة الأميركية في بيروت، بياناً جاء فيه:

اجتمع رئيس لجنة آلية تنفيذ وقف الأعمال العدائية الجنرال جاسبر جيفرز مع القيادة اللبنانية وقيادة اليونيفيل في بيروت، برفقة الجنرال مايكل ليني.

ينضم الجنرال ليني إلى اللجنة كقائد عسكري أميركي رفيع بدوام كامل في بيروت لمواصلة العلاقة القوية بين الجيشين اللبناني والأميركي.  

وقال الجنرال ليني: "أنا ممتنٌّ لفرصة المشاركة في هذه المهمة التي هي على هذا القدر من الأهمية، ومتفائلٌ جدًا بالمستقبل. الجيش اللبناني معروفٌ بكونه قوة فعّالة، وقد أظهرت لقاءاتي مدى التزامه بضمان السلام والاستقرار".

سوف يعمل الجنرال ليني بشكل وثيق مع الجيش اللبناني واليونيفيل وفرنسا واللجنة الفنية العسكرية للبنان لتمكين الجيش اللبناني من توفير الأمن وحماية السيادة اللبنانية بشكل كامل. 

إدراكاً لأهمية وقف الأعمال العدائية، سوف يبقى الجنرال جيفرز مهتمًا بلبنان فيما يقوم بدوره كقائد لقوات العمليات الخاصة الأميركية في بلاد الشام والخليج العربي وآسيا الوسطى.
 
 
 
السفارة الأميركية: الجنرال ليني سيعمل بشكل وثيق مع الجيش اللبناني

عربي و دولي

السفارة الأميركية في بيروت

السفارة الأميركية

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