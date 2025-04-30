الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

عربي و دولي

بعد أحداث صحنايا.. سوريا ترفض "التدخل الخارجي" بشؤونها

2025-04-30 | 13:40
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
بعد أحداث صحنايا.. سوريا ترفض &quot;التدخل الخارجي&quot; بشؤونها
بعد أحداث صحنايا.. سوريا ترفض "التدخل الخارجي" بشؤونها

أكدت سوريا اليوم الأربعاء أنها ترفض جميع أشكال التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية، وذلك في معرض تعليقها على القصف الإسرائيلي والأحداث الدامية التي شهدتها منطقتا أشرفية صحنايا وجرمانا بريف دمشق.

وجاء في بيان للخارجية السورية أن دمشق "تجدد التأكيد على أن جميع القضايا الوطنية تعالج بآليات وطنية فقط وترفض أي إملاءات خارجية".
كما شددت على أن "سيادة سوريا ليست موضع نقاش أو تفاوض"، مؤكدة أن سوريا ملتزمة بحماية كل مكونات الشعب السوري دون استثناء ومنهم أبناء الطائفة الدرزية.
واعتبرت أن دعوات "جماعات خارجة عن القانون شاركت في عنف للمطالبة بما يسمى حماية دولية غير شرعية ومرفوضة".
وأشارت إلى أن هذه المناشدات من أطراف تعمل خارج إطار القانون محاولة واضحة لتدويل وضع تعالجه مؤسسات الدولة، وتهديد مباشر لوحدة البلاد يقوض الجهود الوطنية لاستعادة الأمن والاستقرار، وفق نص البيان.
كما قالت إن "الحكومة أكدت تقديرها للدور المسؤول لمشايخ من الطائفة الدرزية في وأد الفتنة وحفظ السلم الأهلي".
بعد أحداث صحنايا.. سوريا ترفض "التدخل الخارجي" بشؤونها

عربي و دولي

سوريا

صحنايا

العودة الى الأعلى
Aljadeed
في 7 أيار... الفاتيكان يطلق كونكلاف انتخاب البابا الجديد
هبوط مفاجئ في أسعار الذهب.. كم بلغ؟

اقرأ ايضا في عربي و دولي

فرنسا لإسرائيل: يعود للجيش اللبناني حصراً تفكيك منشآت الحزب
16:09

فرنسا لإسرائيل: يعود للجيش اللبناني حصراً تفكيك منشآت الحزب

دعت فرنسا إسرائيل إلى "التحلّي بأقصى درجات ضبط النفس" في لبنان بعد ضربة إسرائيلية استهدفت ضاحية بيروت الجنوبية الأحد الماضي، مشيرة إلى أنه "يعود للقوّات المسلّحة اللبنانية حصرا تفكيك المنشآت العسكرية التابعة لحزب الله".

16:09

فرنسا لإسرائيل: يعود للجيش اللبناني حصراً تفكيك منشآت الحزب

دعت فرنسا إسرائيل إلى "التحلّي بأقصى درجات ضبط النفس" في لبنان بعد ضربة إسرائيلية استهدفت ضاحية بيروت الجنوبية الأحد الماضي، مشيرة إلى أنه "يعود للقوّات المسلّحة اللبنانية حصرا تفكيك المنشآت العسكرية التابعة لحزب الله".

إتفاق مبدئي لوقف إطلاق النار في صحنايا
15:41

إتفاق مبدئي لوقف إطلاق النار في صحنايا

بحضور محافظي ريف دمشق، والسويداء، والقنيطرة، وعدد من الوجهاء والشخصيات الاجتماعية، جرى التوصل إلى اتفاق مبدئي يقضي بوقف إطلاق النار في جرمانا وأشرفية صحنايا بريف دمشق، حسبما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية.

15:41

إتفاق مبدئي لوقف إطلاق النار في صحنايا

بحضور محافظي ريف دمشق، والسويداء، والقنيطرة، وعدد من الوجهاء والشخصيات الاجتماعية، جرى التوصل إلى اتفاق مبدئي يقضي بوقف إطلاق النار في جرمانا وأشرفية صحنايا بريف دمشق، حسبما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية.

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025