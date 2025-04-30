رئيس وزراء باكستان يتّهم الهند: تسعى الى التصعيد

إتهم رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الهند الأربعاء بممارسة "استفزازات" و"السعي الى التصعيد"، وذلك خلال اتصال هاتفي بوزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو مع تصاعد التوتر بين القوتين النوويتين إثر هجوم في كشمير.

واورد بيان أصدرته إسلام اباد أن شريف ندد خلال المكالمة "بالموقف الاستفزازي والساعي الى التصعيد" من جانب الهند.

وكانت الخارجية الاميركية أعلنت أن روبيو سيتصل بنظيريه الهندي والباكستاني لحضهما "على عدم مفاقمة الوضع".

وتدهورت العلاقات بين الجارتين النوويتين منذ حمّلت نيودلهي غريمتها إسلام أباد مسؤولية الهجوم الذي وقع الأسبوع الماضي واستهدف مدنيين في باهالغام في الشطر الهندي من كشمير. وهو الهجوم الأكثر حصدا للمدنيين في الإقليم منذ ربع قرن.

وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية نقلا عن مصدر حكومي رفيع المستوى بأن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ترك للجيش "كامل الحرية" للتحرك ردا على الهجوم خلال اجتماع مغلق الثلاثاء.

ونفت الحكومة الباكستانية أن تكون لها أي صلة بالهجوم. وصرح وزير الإعلام عطا الله تارار في بيان صدر فجر الأربعاء أن "أي عمل عدواني سيُقابل برد حاسم".

وقال تارار "لدى باكستان معلومات استخباراتية موثوقة تُفيد بأن الهند تنوي شنّ ضربة عسكرية خلال 24 إلى 36 ساعة، مستخدمة حادثة باهالغام كذريعةٍ واهية".

ولكن وزير الخارجية إسحق دار أكد أنّ باكستان لن تبادر الى الهجوم.

وأعرب قادة عدة دول عن قلق عميق، وحثّوا الجارتين اللتين خاضتا عدة حروب على ضبط النفس.



