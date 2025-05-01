دعمٌ إماراتيٌّ للبنان.. وبيان!

وأعرب الشيخ محمد بن زايد عن دعم الإمارات لأمن واستقرار وسيادة لبنان، مؤكداً الحرص على العمل المشترك لما فيه خير البلدين. من جهته، أكد الرئيس عون سعي لبنان إلى ترسيخ العلاقات الثنائية، مثمّناً مواقف الإمارات الداعمة للبنان وشعبه.

واتفق الجانبان على اطلاع لبنان على التجارب الإماراتية في تطوير الأداء الحكومي، وتسهيل حركة التنقل بين البلدين، ورفع مستوى التمثيل الدبلوماسي. كما تم الاتفاق على إنشاء مجلس أعمال مشترك، وقيام وفد من صندوق أبوظبي للتنمية بزيارة بيروت لبحث مشاريع التعاون.