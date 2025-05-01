بالصورة: نقل السلاح إلى إسرائيل ممنوع!

وقال المتحدث باسم الناشطين، إسماعيل يرلي، إن سفينتي "ميرسك ديترويت" و"نيكسو ميرسك" تحملان شحنات من منشآت "لوكهيد مارتن" الأميركية إلى ميناء حيفا عبر مرسين، ما يجعل الميناء التركي متورطًا بشكل غير مباشر في العمليات ضد غزة.

وطالب المحتجون الحكومة بمنع مرور هذه السفن، مؤكدين استمرار تحرّكاتهم حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي، ومشدّدين على أن دعم المقاومة "واجب إنساني وأخلاقي".