بالصورة: نقل السلاح إلى إسرائيل ممنوع!
شهد ميناء مرسين التركي احتجاجات نظمها ناشطون ضد استخدامه لنقل معدات عسكرية إلى إسرائيل عبر شركة شحن دنماركية. وتجمّع المحتجون في ساحة الجمهورية بمنطقة طاوشانلي، مندّدين بدور الشركة في دعم الجيش الإسرائيلي من خلال شحن قطع غيار لطائرات "إف-35" ومستلزمات حربية أخرى.
وقال المتحدث باسم الناشطين، إسماعيل يرلي، إن سفينتي "ميرسك ديترويت" و"نيكسو ميرسك" تحملان شحنات من منشآت "لوكهيد مارتن" الأميركية إلى ميناء حيفا عبر مرسين، ما يجعل الميناء التركي متورطًا بشكل غير مباشر في العمليات ضد غزة.
وطالب المحتجون الحكومة بمنع مرور هذه السفن، مؤكدين استمرار تحرّكاتهم حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي، ومشدّدين على أن دعم المقاومة "واجب إنساني وأخلاقي".