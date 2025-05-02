هدنة ملكية.. الأمير هاري: أود المصالحة مع عائلتي ولا جدوى من الشجار

وأضاف هاري أن الأمن كان في صميم خلافه مع عائلته، وأضاف أنه "لم يصدق" قرار تخفيض مستوى تأمينه في عام 2020 بعد تنحيه هو وزوجته ميغان عن منصبيهما كعضوين بارزين في العائلة المالكة.

وقال دوق ساسكس: "عندما صدر هذا القرار، لم أصدقه. في الواقع، لم أستطع أن أصدقه، اعتقدت مع كل الخلافات والفوضى التي تحدث، أن الأمر الوحيد الذي يمكنني الاعتماد عليه هو أن عائلتي تحافظ على سلامتي".

وأضاف الأمير هاري أنه "من المستحيل" حاليا أن يحضر عائلته إلى وطنه. وقال: "لا أستطيع أن أتخيل عالما يمكنني فيه إعادة زوجتي وأطفالي إلى المملكة المتحدة في هذه المرحلة".

وأوضح دوق ساسكس أن هناك "الكثير من الخلافات" بينه وبين بعض أفراد عائلته، لكن الوضع المتعلق بحمايته من قبل الشرطة هو "نقطة شائكة".

وقال هاري: "إنه الشيء الوحيد المتبقي، بالطبع، لن يسامحني بعض أفراد عائلتي مطلقا على تأليف كتاب. بالطبع، لن يسامحوني أبدا على الكثير من الأمور. ولكن، كما تعلمون... أود المصالحة مع عائلتي. لا جدوى من الاستمرار في الشجار بعد الآن".

وأضاف الأمير هاري: "والدي لن يتحدث معي بسبب هذه الأمور الأمنية، لكن سيكون من الجيد أن نتصالح