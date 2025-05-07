الجارتان النوويتان.. كيف اشتعل فتيل الحرب بينهما؟

وتعود جذور التصعيد إلى الثاني والعشرين من نيسان، حين فتح مسلحون النار على مجموعة من السياح في منطقة جبلية نائية داخل كشمير الخاضعة للإدارة الهندية. وأسفر الهجوم عن مقتل 25 مواطنًا هنديًا ومواطن نيبالي، في حادثة أثارت صدمة واسعة وأعادت إشعال التوتر بين الجانبين.

وعقب الهجوم، تبادلت الهند وباكستان التهديدات، قبل أن تنفجر المواجهات مساء الثلاثاء، حيث أعلن الطرفان سقوط قتلى في قصف متبادل على جانبي خط التماس في كشمير. وأفادت مصادر هندية بمقتل 7 أشخاص وإصابة 35 آخرين جراء القصف الباكستاني، في حين أعلنت إسلام آباد مقتل 26 مدنيًا وإصابة 46 في ضربات جوية نفذها الجيش الهندي داخل أراضيها، استهدفت ستة مواقع قالت باكستان إنها تضم مناطق سكنية ومساجد.

وتعد هذه الضربات أعمق توغل هندي داخل باكستان منذ عام 1971، فيما تنفي إسلام آباد وجود أهداف إرهابية، وتتهم نيودلهي باستهداف مدنيين.

من جهته، وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الهجمات بأنها "أمر مخزٍ"، معبرًا عن قلق بلاده من تطور الوضع إلى صراع مفتوح.