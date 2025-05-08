مجدداً.. الدخان الأسود يتصاعد من الفاتيكان

تصاعد دخان أسود من مدخنة كنيسة سيستينا في الفاتيكان حوالى الساعة 09,50 بتوقيت غرينتش، في إشارة الى فشل المجمع الانتخابي باختيار بابا جديد خلال جولتي التصويت اللتين أجريتا صباح الخميس، بحسب ما شاهد صحافيو وكالة "فرانس برس".