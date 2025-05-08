مجدداً.. الدخان الأسود يتصاعد من الفاتيكان
تصاعد دخان أسود من مدخنة كنيسة سيستينا في الفاتيكان حوالى الساعة 09,50 بتوقيت غرينتش، في إشارة الى فشل المجمع الانتخابي باختيار بابا جديد خلال جولتي التصويت اللتين أجريتا صباح الخميس، بحسب ما شاهد صحافيو وكالة "فرانس برس".
وسيعاود الكرادلة الـ133 المجتمعون خلف أبواب مغلقة وفي عزلة تامة عن العالم الخارجي، إجراء جولتي تصويت بعد ظهر الخميس. وفي حال انتخاب حبر أعظم جديد للكنيسة الكاثوليكية، يتصاعد الدخان الأبيض من المدخنة مباشرة بعد انتهاء إحدى الجولتين، أو يتصاعد دخان أسود قرابة الساعة 17,00 ت غ في حال عدم حصول أي اسم على ثلثي الأصوات خلال الجولتين.