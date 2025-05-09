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عربي و دولي

شركات طيران جديدة تعلّق رحلاتها لإسرائيل

2025-05-09 | 12:26
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شركات طيران جديدة تعلّق رحلاتها لإسرائيل
شركات طيران جديدة تعلّق رحلاتها لإسرائيل

التحقت شركات طيران عالمية جديدة بقائمة تعليق الرحلات من تل أبيب وإليها بعد سقوط صاروخ أطلقه الحوثي الأحد الماضي قرب مطار "بن غوريون" الدولي.

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" إن شركات "أميركان إيرلاينز" و"دلتا" و"يونايتد" ألغت كل رحلاتها إلى إسرائيل حتى نهاية الأسبوع المقبل.
ومددت شركة "لوفتهانزا" الألمانية تعليق رحلاتها إلى تل أبيب حتى 18 من الشهر الحالي، كما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن الخطوط الجوية الهندية "إير إنديا" ألغت رحلاتها إلى إسرائيل حتى 25 من الشهر الجاري.
وفيما يلي شركات الطيران الأخرى التي ألغت رحلاتها بعد هجوم الأحد:
– إيجين إيرلاينز: قالت شركة الطيران اليونانية إنها ستلغي رحلاتها إلى تل أبيب حتى 13 أيار إضافة إلى رحلة الصباح الباكر يوم 14 أيار.
– إير بالتيك: قالت شركة الطيران اللاتفية إنها ألغت رحلاتها من تل أبيب وإليها حتى 11 أيار.
– إير يوروبا: ألغت شركة الطيران الإسبانية رحلاتها من تل أبيب وإليها حتى 11 أيار.
– إير فرانس-كيه.إل.إم: أوقفت "كيه إل إم" ذراع المجموعة في هولندا رحلاتها من تل أبيب وإليها حتى 30 أيار. وألغت "إير فرانس" رحلاتها في الرابع من أيار.
– دلتا إيرلاينز: قالت شركة الطيران الأميركية إن رحلاتها من تل أبيب وإليها ربما تتأثر في الفترة ما بين الرابع والـ25 من أيار.
– آي إيه جي: أوقفت الخطوط الجوية البريطانية التابعة لمجموعة الخطوط الجوية الدولية (آي إيه جي) رحلاتها إلى تل أبيب حتى 14 أيار.
– إيبيريا إكسبريس: ألغت شركة الطيران منخفض التكلفة التابعة لـ"آي إيه جي" رحلاتها إلى تل أبيب حتى 31 أيار.
– إيتا إيروايز: قررت شركة الطيران الإيطالية تعليق الرحلات الجوية من تل أبيب وإليها حتى 11 أيار، وكذلك رحلتين مقررتين في 12 أيار.
– خطوط لوت الجوية: علقت شركة الطيران البولندية الرحلات إلى تل أبيب حتى 11 مايو/أيار.

– مجموعة لوفتهانزا: قررت مجموعة الطيران الألمانية تعليق رحلاتها من تل أبيب وإليها حتى 11 أيار.
– رايان إير: ألغت أكبر شركة طيران منخفض التكلفة في أوروبا رحلاتها من تل أبيب وإليها حتى 11 أيار.
– يونايتد إيرلاينز: قالت شركة -مقرها شيكاغو- إن رحلاتها من تل أبيب وإليها قد تتأثر في الفترة ما بين الرابع و18 أيار.
– ويز إير: ألغت الشركة التي تتخذ من المجر مقرا لها، رحلاتها إلى تل أبيب حتى 12 أيار.
وتشير هذه الإجراءات إلى تنامي المخاوف الأمنية لدى شركات النقل الجوي العالمية، وسط تصاعد التوترات في المنطقة.
وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية -اليوم الجمعة- اعتراض صاروخ أطلق من اليمن، ودوت صفارات الإنذار في القدس وتل أبيب وعشرات المواقع.
وأكد الجيش الإسرائيلي في وقت سابق أنه حدد صاروخا أطلق من اليمن، وأعلن إطلاق محاولات لاعتراضه.

 
شركات طيران جديدة تعلّق رحلاتها لإسرائيل

عربي و دولي

إسرائيل

مطار بن غوريون

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