أول تعليق من حماس بعد تسليم عيدان ألكسندر

سلمت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مساء الإثنين، الأسير الإسرائيلي الأميركي عيدان ألكسندر إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وجرت عملية التسليم في شمال مدينة خان يونس.

وسيتم نقل ألكسندر إلى الجانب الإسرائيلي من خلال معبر كيسوفيم.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية، في وقت سابق، إن مروحية تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، أقلت والدة ألكسندر، إلى قاعدة رعيم. ويتواجد هناك أيضا المبعوث الأميركي، ستيف ويتكوف.

وذكرت حماس، في بيان: "أفرجت كتائب الشهيد عز الدين القسام قبل قليل عن الجندي الصهيوني الذي يحمل الجنسية الأمريكية الأسير "عيدان ألكساندر"، بعد الاتصالات مع الإدارة الأمريكية، في إطار الجهود التي يبذلها الوسطاء لوقف إطلاق النار، وفتح المعابر، وإدخال المساعدات والإغاثة لأهلنا وشعبنا في قطاع غزة.

هذه الخطوة تأتي بعد اتصالات مهمة أبدت فيها حركة حماس إيجابية ومرونة عالية.

نؤكد أن المفاوضات الجادة والمسؤولة تحقق نتائج في الإفراج عن الأسرى.. وأما مواصلة العدوان فإنه يطيل معاناتهم وقد يقتلهم.

نؤكّد جاهزية الحركة للشروع فوراً في مفاوضات للوصول إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار بشكل مستدام، وانسحاب جيش الاحتلال، وإنهاء الحصار، وتبادل الأسرى، وإعادة إعمار قطاع غزَّة".

وكشفت وزارة الصحة الإسرائيلية أن ألكسندر سيصل بعد تقييم أولي إلى مركز الاستقبال في مستشفى إيخيلوف بتل أبيب.

وشكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الإثنين، الرئيس الأميركي دونالد ترامب على "المساعدة" في تأمين الإفراج عن ألكسندر.

وعيدان ألكسندر رهينة أميركي إسرائيلي أسير في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر.

وكتب ترامب في منشور على "تروث سوشال"، مساء الأحد: "أنا ممتن لكل من ساهم في تحقيق هذا النبأ التاريخي"، واصفا الإفراج عن الأسير بأنه "بادرة حسن نية"، ومضيفا "نأمل أن تكون هذه أولى الخطوات الأخيرة اللازمة لإنهاء هذا النزاع الوحشي".

