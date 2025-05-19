إسرائيل تهدم 16 منزلاً! (فيديو)

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A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
قال وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، إن "حركة حماس لن يصلها أي غذاء أو دواء"، مضيفاً: "نحن نسيطر ونطهر حتى نقضي على حماس"، بحسب ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت".
نقلت وكالة أنباء "نور نيوز" الإيرانية، الإثنين عن نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية مجيد تخت روانجي، قوله إن المحادثات النووية مع الولايات المتحدة "لن تفضي لأي نتيجة" إذا أصرت واشنطن على وقف طهران عمليات تخصيب اليورانيوم تماما.