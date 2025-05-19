إسرائيل تهدم 16 منزلاً! (فيديو)

هدم العدو الاسرائيلي 16 منزلاً في قرية السر الفلسطينية في النقب.

ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، انتشرت المئات من عناصر الشرطة الإسرائيلية في المكان وأحاطوا بالمنازل، ومنعوا الأهالي من الاقتراب من مكان عملية الهـدم.

وأتت عمليات الهدم بعد قرار محكمة بئر السبع، بهدم منازل القرية وتفريغها من أهلها