إعلان مفاجئ من ترامب.. روسيا وأوكرانيا سيتفقان على وقف النار

وكتب ترامب عقب المحادثة الهاتفية مع بوتين في منشور على منصة "تروث سوشيال"، لقد أنهيت لتوي مكالمة استغرقت ساعتين مع الرئيس فلاديمير بوتين، رئيس روسيا أعتقد أنها سارت بشكل جيد للغاية"، واصفاً نبرة الاتصال بأنها "ممتازة".

وتابع الرئيس الأميركي "ستبدأ روسيا وأوكرانيا فورا مفاوضات تهدف إلى وقف إطلاق النار، والأهم من ذلك، إلى إنهاء الحرب"، مبيناً "سيتم التفاوض على شروط بين الطرفين فقط، لأنهما وحدهما يعرفان التفاصيل الدقيقة التي لا يمكن لأي طرف خارجي معرفتها".

وأضاف "روسيا ترغب في القيام بتجارة واسعة النطاق مع الولايات المتحدة بعد انتهاء الحرب، وأنا أؤيد ذلك. هناك فرصة هائلة أمام روسيا لخلق كميات ضخمة من الوظائف والثروة... وبالمثل، يمكن لأوكرانيا أن تكون مستفيدًا كبيرًا من التجارة خلال عملية إعادة بناء بلدها".